Honda nedávno prohlásila, že všechny modely automobilky budou do roku 2025 hybridní. Nebo alespoň budou moci být. U nové generace MPV Jazz na to Japonci jdou zostra - žádný jiný pohon než hybridní v tomto případě nekoupíte. Vyplývá to alespoň z informací respektovaného britského magazínu Autocar.

Nový Jazz si ponechá základní atributy „malého velkého auta”, kterými se proslavilo. Bude tedy znovu pracovat s vysokou karoserií a maximálním vnitřním prostorem na kompaktních základech.

Rok po představení hybridního Jazzu má podobnou techniku zdědit také nový Civic a další vozy. Už dnes Honda hybridní pohon nabízí v SUV CR-V. Podle zákulisních informací i v dalších modelech půjde o full-hybridní kombinaci s dvoulitrovým zážehovým čtyřválcem a bezestupňovou převodovkou CVT. Jen právě u Jazzu se předpokládá menší spalovací jednotka.