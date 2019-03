fra, Novinky

Tahle značka se rozhodla, že udělá ze stánku přehlídku budoucnosti. Stojí tam hned tři koncepty. Jeden už známe. Je to Imagine by Kia, který byl už v Ženevě. Půjdeme tedy rovnou k dalšímu kusu.

Imagine by Kia

Jedná se o velký crossover Mohave Masterpiece. Zajímavé auto je vlastně následovníkem modelu Mohave, který se na jihokorejském trhu prodává. Stejně jako současné Mohave, i Mohave Masterpiece nese vlastní logo, které má ukazovat, že tohle auto je opravdu extra. Už první pohled odhalí inspiraci v americkém SUV Telluride.

Interiér je laděný do horizontály a samozřejmě do moderních technologií. Takže centrální displej má úhlopříčku 12,3 palců. Škoda, že jde zatím o koncept bez toho, aniž by automobilka řekla, jestli a kdy se bude vyrábět. Také se neočekává, že by šlo o auto vyrážející jinam než na domácí trh.

Kia Mohave Masterpiece

To druhý koncept SP Signature je tak blízko sériové výrobě, jak jen to jde. Dokonce ještě tento rok se první zákazníci seznámí se sériovým autem. Tohle auto vyplňuje místo nad modelem Soul a postupně by mělo vyjet nejen na jihokorejské silnice, ale své tenké světlomety by měl ukázat na globálních trzích.

Kia SP Signature

