fra, Novinky

Texas je v americkém automobilovém průmyslu takový neuvěřitelný solitér. Ať byla krize jakákoli, stále se tam prodávaly nejvíce velké pickupy s největšími motory. Ostatně proč ne, když palivo tam stojí naprosté minimum a rozlehlé texaské zemědělské pláně potřebují opravdová pracovní auta, a ne nějaká hipsterská SUV.

A tak RAM postavil své velké těžkotonážní modely ve speciální sérii, která reflektuje požadavky tohoto trhu.

Auto je určené na tahání těžkých přívěsů.

Jaké to jsou? Tak především je top trh náročný na výbavu a vzhled. Takže maska chladiče je originální, a hlavně má hromadu chromu. Mnohem víc než standardní verze. Zrcátka jsou automaticky speciální rozšířená pro tahání přívěsů. Stejně tak i elektronická stabilizace má v sobě zabudovaný systém pro usnadnění jízdy a řízení s přívěsem. Ten je v ostatních státech jen na přání.

V interiéru je nové luxusní obšití sedadel a obložení přístrojové desky a také se objevuje příplatková výbava, kterou nemá žádný jiný vůz. Je v ní například navigace Uconnect v displeji o úhlopříčce 8,4 palců.

Kabina může být jak krátká, střední prodloužená, tak i čtyřdveřová prodloužená.

Luxusnější interiér je ve standardu.

Pod kapotou může pracovat trojice motorů. A je to přehlídka do hliníku a litiny odlitého hesla, že „objem ničím nenahradíš“. Je tu jeden benzínový motor V8 Hemi 6,4 l s výkonem 306 kW (410 koní) s točivým momentem 581 N.m. Dva šestiválcové nafťáky o objemu 6,7 litru nabízejí výkony 276 kW (370 koní) nebo 298 kW (400 koní) a především gigantické točivé momenty 1151 resp. 1354 N.m. Pokud by vás zajímala cena, tak ta základní by v přepočtu na české koruny vyšla asi na 900 000 korun, a to včetně daní.