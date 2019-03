fra, Novinky

Koncern Daimler má se značkou Smart problém už od roku 1994, kdy ji založil. Prodej městských minivozů nikdy nebyl výdělečný. Některé roky byly lepší, ale většinou šlo o hodně výrazné ztráty. Podle agentury Evercore ISI se ztráta každý rok pohybuje někde mezi 13 až 18 miliardami korun ročně. Nepomohlo nic. Ani nové modely, ani lepší strategie prodeje…

Automobilka nabízí auta ve čtyřiceti zemích světa, jenže její výrobky mají tu smůlu, že jsou ve skomírajícím segmentu aut. Ano, ta nejmenší autíčka do města dnes tolik netáhnou. Bohužel pro Smart, který nic jiného nenabízí.

A tak se prý o Smartu rozhodne v nejbližší době. Snad už letos, snad do pěti let. I Ola Källenius, nový generální ředitel Daimleru, prohlásil, že k Smartu nemá žádný sentimentální vztah a klidně značku zavře. Tohle uvedl poté, co špatné výsledky ještě podrazila ukončená spolupráce Renaultu se Smartem, společně připravovali a sdíleli platformu pro Smart ForTwo/Renault Twingo.

Je tedy otázka, jestli vedení koncernu neurychlí své rozhodnutí, protože přechod na elektromobilitu je nákladný.