mb, Novinky

Začalo to nevinně – Tim Whitrow zaparkoval své subaru u vinice a šel na ni pracovat. Pro svého psa nechal otevřené dveře a běžící klimatizaci. Když se vrátil, uvnitř našel zcela jiné zvíře – koalu. Stalo se to minulé pondělí nedaleko australského Adelaide.

Podle agentury Reuters tam medvídek hledal chladnější klima, než bylo venku. Člověk by řekl, že vystrnadit zvíře by zvládl jak majitel auta sám, tak jeho pes, jenže nebylo tomu tak – koale se z vozu vážně nechtělo a pes byl spíš zvědavý, než že by chtěl návštěvníka zahnat.

Dokud koala seděla uvnitř, nic se v podstatě nedělo, mohla vyskočit – a tím to mohlo skončit. Jenže pak se rozhodla nastěhovat na palubní desku, kde už její drápy zanechaly jisté stopy. Poté už se koala konečně rozhodla odejít, ke značné úlevě majitele vozu.

Medvědi mají zřejmě v oblibě subaru.

FOTO: Subaru

Značka Subaru je u medvědovitých očividně oblíbená. Podobný případ medvěda v autě, zaznamenaný ve Spojených státech loni v červnu, také zahrnoval vůz téhle japonské automobilky.