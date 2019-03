fra, Novinky

Je ovšem pravda, že tahle úprava od firmy Redux je vlastně restmod, což je tak velká přestavba, že zůstane jen původní karoserie a dole pod ní je všechno jiné. Nebo alespoň skoro všechno.

Třeba tahle E30 dostala zcela přepracovaný motor. Jde sice o původní agregát o objemu 2,3 litru, jenže převrtaný na 2,5 litru. Kdo chce, může si ho nechat v atmosférické verzi, ostatní dostanou turbo. S ním se výkon vyšplhá na 291 kW (390 koní) a točivý moment má 529 N.m. Síla se přenáší přes novou šestistupňovou převodovku nebo pětistupňový manuál s krátkými sportovními převody. U zadní nápravy je pak diferenciál s omezenou svorností.

Redux BMW E30 M3

Redux BMW E30 M3

Podvozek dostal nové třístupňové nastavitelné tlumiče, velké kotoučové brzdy s průměrem 330 mm s šestipístkovými třmeny vepředu a čtyřpístkovými vzadu a pro fajnšmekry je tu možnost i karbon-keramických brzd.

Motor může být s turbem i bez něj.

Redux pak upravil i karoserii. Velmi nenápadně. Kapota, střecha, blatníky a ještě další části jsou z uhlíkového kompozitu. Interiér dostal nové sedačky od Recara, ty jsou potaženy hnědou kůží. Jinak výplně dveří, středový tunel a části přístrojovky jsou zase potaženy tmavě šedou alcantarou. Místo zadních sedadel je pak velký bezpečnostní rám. Co se nám nelíbí, je digitální přístrojový štít ze závodního speciálu. Tady by to chtělo vrátit ty staré skvělé mechanické budíky.

Cenu výrobce nezveřejnil. Víme jen, že bude vyrobeno maximálně třicet kousků a jedno auto trvá předělat až dva roky.

Bez budíků to není ono.