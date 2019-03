mb, Novinky

V rámci vývoje každého auta čeká konstruktéry něco, co možná není úplně příjemné, ale co dokáže odhalit spoustu vad - nárazové testy. Nemohou se mu vyhnout ani malosérioví výrobci supersportů, tedy ani chorvatský Rimac. Jenže s modelem C_Two to chce udělat jinak než jeho přímí konkurenti.

„Malí výrobci vytvoří možná jeden nebo dva prototypy. My plánujeme třicet a většina z nich bude rozbita,” říká Mate Rimac, šéf a zakladatel automobilky. „Většina bude nabourána několikrát,” dodává.

Pokud tedy budeme předpokládat třicet simulovaných nehod a prodejní cenu Rimacu C-Two 1,7 milionu eur, tedy asi 43,3 milionu korun (kurzem z března 2018, kdy cenu zveřejnil britský Autocar s odkazem na šéfa prodejů značky Krešimira Ćoriće), dohromady to dává téměř přesně 1,3 miliardy korun. Zničeny budou tedy auta za více než 650 milionů korun (až do výše 1,3 miliardy korun).

Rimac C_Two

FOTO: Rimac Automobili

Rimac C Two se představil jako koncept na ženevském autosalonu v roce 2018 a letos se tam ukázal znova. Za rok se má ukázat produkční automobil, který má mít jiné jméno.

Automobilka chce vyrobit 150 kusů pro zákazníky; třicet prototypů bude navíc. Už vloni koncem března přišla od zmíněného šéfa prodejů informace o tom, že většina z oněch 150 aut je rozebraná.

Pro připomenutí - Rimac C_Two je elektromobil, jak taky jinak u této značky, o výkonu 1914 koní a 2300 N.m. To mu má stačit ke zrychlení na stovku za 1,97 s a maximálku 412 km/h. Baterie má kapacitu 150 kWh a má stačit na ujetí 650 kilometrů.