laz, Právo

V přepočtu téměř 65 tisíc korun možná ve světě Porsche není tolik, na druhou stranu to není ani malá částka, pokud jde o zálohu na produkt ve finální fázi testování. Přesto se našlo více než 20 tisíc zájemců, kteří tuto částku investovali a registrovali se tak jako první zájemci o nový model Taycan. Předprodukční verzi zatím navíc nikdo neviděl, tedy snad vyjma hrstky VIP klientů.

Nikoho by takový zájem nemohl překvapit v případě zavedených modelů typicky sportovní 911. To je vůz vylepšovaný striktně evolučně, pilovaný v detailech. Tady víte, co čekat. Ovšem to vůbec neplatí v případě Taycanu, který bude prvním čistým elektromobilem značky.

Porsche Mission E Cross Turismo na ženevském autosalonu

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Novinka bude představena v září a její finální design ani parametry zatím nejsou známy. Víme jen, že se inspiruje v konceptu Mission E, zrychlí z 0 na 100 km/h za „výrazně méně” než 3,5 sekundy. Dojezd podle Porsche činí více než 500 kilometrů a doplnění elektrické energie pro překonání vzdálenosti 100 kilometrů prý bude trvat jen čtyři minuty.