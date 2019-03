fra, Novinky

Ona je ta myšlenka vlastně naprosto zřejmá. Wankelův motor, tedy motor s krouživým pístem sférického trojúhelníku, má zásadní výhodu ve svém kompaktnosti. Je to malý agregát, který nepotřebuje velké rozměry na velké výkony. Navíc dokáže pracovat s vysokými otáčkami, protože zde nedochází k přeměně posuvné síly na rotační. A vysoké otáčky jsou zase výhodné pro výrobu elektřiny.

Tohle všechno je pravda tak zřejmá, že ji vidí kdekdo. Natož technici z Mazdy. Ichiro Hirose, šéf vývoje motorů, o tom poskytl rozhovor do časopisu Drive v rámci představení nového modelu CX-30. Mazda podle něj nyní pracuje na flexibilní a účinné hybridní platformě, která nemusí nutně znamenat vysoké emise, které měly předchozí agregáty.

Mazda RX-8 - zatím poslední auto s motorem typu wankel

Řešení „XEV“ může být použito k zajištění hnací síly, protože prostě v tak malém „obalu“ je dostatek síly na to, aby to dokázal. V moderním provedení pak by v rámci hybridního soustrojí mohl být v jednom malém „balíčku“ spalovací motor, generátor proudu i elektromotor. Výsledkem by mohla být velmi univerzální platforma, která by jen málo měnila svou konfiguraci a jen by se přizpůsobovala zástavbě do automobilu, akumulátorům a případnému nabíjení ze zásuvky.

Hirose dokonce v rozhovoru řekl, že pokud by bylo možné zavést tuto techniku do USA, nebyl by problém splnit místní emisní limity. Zvlášť pokud prý Mazda uvažuje i o tom, že tenhle motor by mohl pracovat na LPG.