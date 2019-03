mb, Novinky

Na Mercedes třídy G je často nahlíženo jako na opulentní koráb, lákavý pro bohaté obyvatele velkých měst, kteří chtějí být na očích za každou cenu. Jenže on je zejména schopným offroadem.

Jak velký boční náklon zvládne, se automobilka rozhodla prezentovat na přehradě Punta Negra v Argentině. Posadila vůz na její boční stěnu, na straně, kde je voda, a spustila kamery.

Jištění je u takového kousku samozřejmé.

FOTO: Mercedes-Benz

Samozřejmě, takhle úplně jednoduché to nebylo, vůz byl za jízdy jištěn ocelovými lany a za jeho volantem byl kaskadér. Takže to na Orlíku vážně nezkoušejte - ale to asi nemusíme dvakrát zdůrazňovat.

„Po čtyřicet let se třída G neustále vyvíjela, ale zachovala si charakter a klíčové prvky. Její DNA je silnější než trendy, popírá plynutí času, a dokonce i gravitaci,” komentuje kousek dr. Gunnar Güthenke, šéf produktové skupiny