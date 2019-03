laz, Právo

Před rokem se Lamborghini rozhodlo věnovat jeden vůz modelové řady Huracán, tedy supersportu s atmosféricky plněným desetiválcem, papeži Františkovi. Exkluzivní automobilka ze Sant'Agaty vůz nalakovala do barev vatikánské vlajky.

Ovšem od papeže zřejmě nikdo neočekával, že by s vozem projížděl pobřežní italské silnice. Ten vozu jen požehnal a podepsal jej. Následně putoval do aukce s výtěžkem určeným pro charitu. V aukční síni RM Sotheby's se kus vydražil za v přepočtu více než 18 milionů korun, tedy za skoro čtyřnásobek ceny standardního modelu. Tehdy vůz takto získala jistá španělská půjčovna aut.

Je to už vlastně tradice. Každý papež dostane nějaké superauto, které podepíše, požehná mu, a pak věnuje na charitu.

Lamborghini Huracán papeže Františka

FOTO: RM Sothebys 2x

Nyní však přišlo na jiný způsob, jak vůz zpeněžit pro dobré účely. Přes server Omaze.com se vůz nabízel v loterii. Lístek jste si mohli pořídit v hodnotě deseti dolarů (asi 230 korun), maximálně šlo do jedné loterie vložit 5000 (asi 114 tisíc korun) dolarů. Není jasné, kolik do toho investoval Vláďa N. ze Skutče, ale podle oficiálního oznámení serveru je právě on vítězem. Klíčky by mu měl na oficiální akci předat sám papež.

Nakonec se z této loterie podařilo získat do konce ledna přibližně 200 000 eur, tedy kolem pěti milionů korun, které poputují na obnovu křesťanských oblastí zničených ve válce v Iráku.

Lamborghini Huracán papeže Františka