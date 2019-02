fra, Novinky

Nehodu zde nechceme rozebírat ze stránky možnosti vznícení auta od jeho akumulátorů. To se může stát i autu s benzínovým motorem. Vůz navíc podle svědků projel „extrémní rychlostí“ přes tři pruhy silnice, narazil do obrubníku, z něhož byl vymrštěn do palmy. Po nárazu začal okamžitě hořet. To všechno má reálné a jednoduché závěry, o kterých nikdo nechce polemizovat.

Další problém bezpečnosti?

Tak kde je problém? Svědkové, kteří se na místo dostali okamžitě po nárazu, se snažili pomoct řidiči, který byl uvnitř. Na tísňovou linku v té chvíli volali, co mají dělat, když se nemohou do auta dostat. Problém byl totiž v tom, že automobil zůstal zamčený a kliky, které jsou normálně schované v karoserii, by měly v případě nehody okamžitě vyskočit a odemknout všechny dveře. To se podle svědků ale nestalo. Kliky byly zapadlé v karoserii a dveře nešly otevřít.

Proč se tak stalo? To je předmětem vyšetřování a Tesla se podle oficiálního vyjádření na něm zcela podílí. Sama samozřejmě chce zjistit, kde se stala chyba. Vždyť každý automobil, který nabourá a nafouknou se mu airbagy, musí automaticky z bezpečnostních důvodů odemknout všechny dveře. To je pravidlo u všech aut. Tesla navíc má systém, který kliky dveří, jinak zapuštěné do karoserie, nechá vyskočit. Ani jedno se ale nestalo.

S touto nehodou se na fóru majitelů vozů Tesla objevilo hned několik příspěvků, kde lidé přidávali své zkušenosti, kdy kliky dveří nereagovaly na příkaz odemčení. Protože to byly ale ojedinělé a nesystematické poruchy, tak tuto závadu prý nehlásili.

Nehod, kde byla zapletená Tesla, už bylo víc. Ta poslední nejsledovanější byla, když automobil řízený autopilotem narazil v plné rychlosti do bariéry. Spící řidič zahynul. Dodnes se neví, proč autopilot před překážkou nezačal brzdit. Problémy se samovznícením pak už nejsou na amerických silnicích ničím ojedinělým.