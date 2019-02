fra, Novinky

Nové auto se jmenuje Maguari HS1 GTC a je to vskutku zajímavý počin. Už jsme vám ukazovali, jak vypadá monokok auta, který je vyrobený se superpevného, ale také velmi lehkého uhlíkového kompozitu. Jenže víc toho nebylo. Teď už víme všechno.

Základem Huracán

O design se postaral uznávaný designér Olivier Boulaye. Ten vytvořil supersportovní vůz střihu cestovního GT, který zaujme vetknutím tradičního loga značky do mřížky chladiče. Ano, to, co vykukuje uprostřed dole z nárazníku, není nic jiného než letící čáp. Stejně tak je pohyb křídel vsunut i do celkového tvaru karoserie. Jen se podívejte na boční hranu vozu. Prohnutá a spojující se u zadních světel má tvar křídel.

To, co vykukuje z nárazníku, je letící čáp.

Hispano Suiza Maguari HS1 GTC

Pod kapotou pak pracuje technika z Lamborghini Huracán. Je zde tedy vidlicový desetiválec, který spolupracuje se sedmistupňovou převodovkou, u které se řadí pomocí pádel pod volantem. Ovšem nutno podotknout, že jen ten základ je z Huracánu, protože k agregátu jsou přidána dvě turbodmychadla, takže původní výkon 602 koní je drtivě překonán. Maguari HS1 GTC nabízí výkon 1085 koní (800 kW).

Zajímavě řešené koncovky výfuku

Automobilka, kterou vzkřísil rakouský designér Erwin Leo Himmel, když práva na ni koupil v roce 2000, chce navázat na to nejlepší, co Hispano Suiza představovalo v minulosti. A to byla hlavně velká svoboda zákazníků, kteří si mohli nadiktovat prakticky cokoliv, a bylo jim to splněno. A tak zákazníci v zastoupeních v New Yorku, Abu Dhabi, Hong Kongu a v Paříži si budou moct naspecifikovat přesně to auto, jaké budou chtít.