mb, Novinky

Ostrá Audi nebývají vizuálně až tolik odlišná od těch civilních a pro nové SQ5 TDI to rozhodně platí. Fotografie novinky ukazují drobně upravené nárazníky a v tom zadním si nejde nevšimnout čtyřech falešných koncovek výfuku. Okamžitě člověka napadne, jestli Audi má něco takového zapotřebí.

Falešné koncovky výfuku nejdou přehlédnout.

Kola mají ve standardu dvacet a za příplatek jednadvacet palců průměru a LEDková světla, která vidíme na obrázcích, jsou součástí standardní výbavy. Vůz také dostane novou černou barvu Panther, která nebude k mání v žádné jiné verzi.

Jeden elektrokompresor a sedm stovek newtonmetrů

Pod kapotou je dieselový motor, konkrétně šestiválec o objemu tří litrů. Má 347 koní a 700 N.m a samozřejmě je přeplňovaný, ale nikoliv jen jedním obyčejným turbodmychadlem. Pomáhá mu elektrický kompresor.

Ten se stará o co nejrychlejší reakci na povely řidiče plynovým pedálem v nejnižších otáčkách, konkrétně do 1 650 ot./min, kdy ze spalovacích komor vychází výfukových plynů příliš málo na to, aby dokázaly rychle a efektivně roztočit klasické turbo.

Elektrokompresor se během 0,3 sekundy roztočí na 65 tisíc otáček, stojí v tiskové zprávě, a zvládne dodávat plnicí tlak 1,4 baru. Větší Audi SQ7 TDI, také vybavené elektrokompresorem, jsme měli v testu a jeho vliv na odezvu auta na sešlápnutí plynu je jasně znatelný.

Se 700 N.m bude předjíždění hračkou.

Elektřina pro jeho pohon má napětí 48 voltů a pochází z lithium-ionové baterie mikrohybridního systému. Součástí tohoto systému je také alternátor-startér, napojený na motor pomocí řemene. Během zpomalování dokáže baterii nabíjet až 12 kilowatty a jeho další výhodou jsou jemnější starty ve srovnání s konvenčním startérem.

Díky mikrohybridu může systém start-stop vypínat spalovací motor až do rychlosti 22 km/h, a pokud vozidlo plachtí z kopce, v rychlostech 55-160 km/h také motor vypíná. Celkem to má činit úsporu 0,7 litru paliva na 100 km; normovaná spotřeba dle (zastaralého a nepřesného) měřicího cyklu NEDC je 6,6-6,8 litru nafty na sto kilometrů.

Digitální přístrojový štít je samozřejmostí.

O přenos síly na asfalt se stará automatická převodovka s hydrodynamickým měničem a stálý pohon všech kol Quattro, který dokáže v případě potřeby na zadní kola poslat až 85 % síly, nebo na přední až 70 procent. Maximálka je samozřejmě omezená na 250 km/h, zrychlení na „dálniční rychlost” - tak to stojí v tiskové zprávě, že jde o 100 km/h, se můžeme jen domnívat, - je 5,1 vteřiny.

Můžeme předpokládat, že se nové SQ5 TDI ukáže na ženevském autosalonu, který proběhne zkraje března. Víme už také, že v Německu se začne prodávat v létě letošního roku, a to od 67 750 eur, tedy zhruba 1,74 milionu korun.