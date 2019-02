mb, Novinky

Na pařížském autosalonu se vloni na podzim představila značka GAC, letos v Ženevě to bude Aiways. Obě chtějí do Evropy a obě použijí podobný scénář – Aiways začne, podobně jako GAC, elektromobilem, a to ještě letos. Píše to web Automotive News.

Elektrické SUV s názvem U5 se představí na autosalonu v Ženevě, který proběhne začátkem března. Vůz se již vyrábí v továrně ve městě Šang-žao. Je dlouhý 4680 mm, tedy zhruba jako Audi Q5.

Elektromotor či elektromotory na palubě mají výkon 190 koní a točivý moment 315 Nm. V bateriích, které jsou umístěny v podlaze, má mít U5 „šťávu“ na 460 km jízdy. Zákazníci ale mají mít možnost si pronajmout přídavnou baterii, která zajistí dalších sto kilometrů.

Volant jen vlevo a žádná dealerská síť



Má se prodávat ve většině Evropy; nebude k mání ve Velké Británii kvůli tamní potřebě volantu na pravé straně. Firma Aiways nechce spoléhat na dealerskou síť, ovšem jak chce vůz prodávat, zatím neoznámila.

Kdy prodeje odstartují, zatím také není přesně známo, stejně jako ceník. Ovšem, pokud se prodeje letos podaří spustit, bude mít Aiways v Evropě nějakou základnu dřív než Lynk & Co, další čínský výrobce elektromobilů, který chce prodávat auta na starém kontinentu.