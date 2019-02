laz, Právo

Případů, kdy lidé zapomenou či snad v neuvědomění si klimatických podmínek úmyslně nechají svá domácí zvířata, ale dokonce i děti, v rozpáleném autě, je každé léto několik. Tesla se rozhodla využít toho, že díky elektrickému pohonu lze mít zapnutou klimatizaci nezávisle, a připravila speciální psí mód.

Zatím je systém prezentován na Modelu 3. Stačí jej aktivovat a vůz se již o vše postará. Důležitým doplňkem je fakt, že na velkém displeji zobrazí animaci s nápisem „My owner will be back soon. Don’t worry!”. Tedy v překladu něco jako „Nebojte, můj páníček bude brzy zpět”.

Načež hláška pokračuje tím, že klimatizace je aktivní. To má zamezit pokusům o záchranu psů uvnitř. Těm může rozbití okénka skutečně jinak pomoci. Současně si může majitel prostřednictvím mobilní aplikace ověřit, že je vše v pořádku a auto má stále dostatek energie na to, aby mazlíčka udržela v bezpečné teplotě.

Novinka je prezentována na nejnovějším Modelu 3, dostane se však i do ostatních vozů značky.

FOTO: Tesla

Spolu s tímto systémem Tesla uvedla také vylepšený systém proti krádeži označeným jako Sentry mode. Ten je propojen i s kamerovým systémem vozu. Algoritmus pak dokáže rozpoznat chování lidí v bezprostřední blízkosti vozu, které směřuje k poškození či krádeži. Na základě závažnosti aktivuje vhodný stupeň alarmu, případně i upozorní majitele, a to opět přes aplikaci.