Podle Tesly je s nimi Model 3 dokonce „neukradnutelný“. Nové funkce jsou každopádně po updatu firmwaru v záložce bezpečnost a zabezpečení. V ní pak mohou majitelé například nově spustit funkci PIN to drive, tedy nutnost naťukání čtyřmístného čísla před každým nastartováním, stejně jako na mobilu.

Další možností je ruční vkládání. To znamená, že auto klíč „nevyčmuchá“, ale je třeba startovací kartu ručně zastrčit do zdířky. V neposlední řadě je tu i poplach, když se otevřou dveře kufru, když je auto zamčené a dotyčný nemá u sebe platný klíč.

Model 3 používá také kartu jako přístupový klíč.

Pokračování tento týden

Elon Musk, majitel a zakladatel značky Tesla, také slíbil, že ještě tento týden bude vypuštěn speciální systém Sentry Mode. Jde o sledování vozidla a jeho okolí. Pokud někdo přece jen do vozidla vnikne, zapnou se snímače a všechny kamery začnou najednou nahrávat a odesílat obraz. Auto spustí alarm. Pokud by i tak zloděj auto ukradl, bylo by ho alespoň snadné identifikovat.

Druhou vychytávkou bude i Dog Mode, který má zachránit zapomenuté děti a psy v rozpálených automobilech.