Honda/Acura představila nostalgické video, které v sobě kombinuje staré snímky z roku 1989 a také nové s novou generací modelu NSX. Dělí je od sebe třicet let. Je jen na vás, které z aut je lepší. Někdo má rád legendární klasiku a jiný moderní hi-tech.

Každopádně NS-X mělo vždy být komfortní, uživatelsky příjemné a pohodlné a zároveň technicky na úplné špici. A tak se představilo auto, které bylo kompletně hliníkové, s motorem vpředu a pohonem předních kol.

Tohle byl stánek Acury na autosalonu v Chicagu.

FOTO: Acura

I když to na první pohled nevypadá, koncept se od sériového auta výrazně lišil. Koncept NS-X byl totiž výrazně kratší. Jenže pro sériový vůz byl použit systém variabilního časování ventilů VTEC, který má příliš dlouhé vačky, a tak musel být motorový prostor, stejně jako auto celkově, prodloužen. S konceptem se navíc svezl na Nürburgringu i Ayrton Senna a označil ho za „poněkud křehký“. A tak se na něj inženýři vrhli a udělali jeho torzní tuhost do sériové podoby o 50 % vyšší.

Víte, co znamená jméno NS-X nebo NSX? To první je jméno pro koncept New Sport – X, tedy nový sportovní vůz neznámé hodnoty. Sériový model pak odebral pomlčku a jde o zkráceninu New Sports eXperimental.