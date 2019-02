laz, Právo

Nedávno se BMW vrátilo k osmičkové řadě. Reprezentují ji velké kupé, kabriolet a na cestě je také čtyřdveřové Gran Coupé. K tomu se SUV řada X poprvé rozšířila na sedmičkový stupeň. [celá zpráva] Nejen zaplňováním mezer, ale také rozšiřováním směrem nahoru jsou Bavorské motorové závody a jejich management plné.

Ovšem někde je to třeba utnout, a tak to luxusní třídou již pro nějakou dobu skončí. „Nemyslím si, že potřebujete řadu 9. V tomto segmentu chcete dobrou limuzínu, velké SUV a emocionální sportovní auto,” říká pro britský Autocar Klaus Fröhlich, šéf vývoje a výzkumu BMW. Dodává, že takové vozy již v portfoliu mají.

Od BMW je to vcelku logický krok. Vždyť ještě větší limuzína, než je sedmičková řada, by sice mohla konkurovat Maybachu od Mercedesu, ovšem do zelí by začala lézt „menšímu” modelu Ghost od značky Rolls-Royce.

BMW řady 8 Cabrio je nejnovějším přírůstkem do osmičkové řady

FOTO: BMW