fra, Novinky

Korando není neznámé auto ani pro české motoristy. Tohle auto se tu prodávalo, a dokonce ve dvou generacích. Ta první vypadala poněkud zvláštně, ta druhá byla už celkem pěkná. Jenže prodeje byly vždy dost mizerné a firma jako taková se dostala do tak velkých finančních problémů, že nejen u nás skončila. Záchrana se ale povedla, teď už má firma znovu choutky na světové trhy.

A zatímco k nám se už chystá návrat značky, jeden z modelů, na kterém by měly světové prodeje stát, se ukáže v Ženevě. Korando bude vycházet z konceptu e-SIV, který vypadal docela povedeně.

Koncept SsangYong e-SIV

Ovšem nejvíc zajímavé bude jistě to, co je ukryto pod kapotou. Tam se totiž objeví zcela nové motory. Bude tu patnáctistovka v zážehové verzi, šestnáctistovka ve vznětové, ale také hybridní verze, a dokonce i čistě elektrický pohon. Ten nabídne 140 kW a kapacitu akumulátorů 61,5 kWh, což jsou hodnoty z konceptu, ale prý by se měly promítnout i do sériového modelu.

SsangYong Korando D20DFT – poslední prodávaný vůz tohoto jména u nás

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Model pod současným kódovým označením C300 by se měl začít vyrábět ještě letos, ale patrně nejdřív pro jihokorejský trh a teprve posléze po naběhnutí výroby i pro další země.