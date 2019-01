mb, Novinky

Minulou neděli bylo na dálnici nedaleko kanadského Montrealu zcela bílo a řidič odtahovky Sebastien Cote zrovna po dálnici jel. Cestou potkal dvě policejní auta, za která se napojil a jež před ním zvířila sníh tak, že toho moc neviděl. A když konečně uviděl, bylo pozdě.

L'imprevue de ma journée !!! Posted by Sebastien Cote on Sunday, 20 January 2019

Ta dvě policejní auta totiž nabourala do nehody několika vozidel, ke které mohla jet – detaily nejsou známy. Jedno z nich stálo napříč dálnicí a v časovém úseku, který měl řidič odtahovky na reakci, nebylo možné se mu vyhnout. A ani zastavit, jak si řidič s křikem uvědomil.

Nemáme zprávy o žádných zraněných, ale policisté mohou hovořit o štěstí, že zůstali ve svých autech. Kdyby už stihli vystoupit a stáli před nárazem odtahovky vedle vozů, mohlo to s nimi dopadnout opravdu špatně.

Co to znamená pro ostatní řidiče? Ta fráze je poměrně otřepaná – přizpůsobit rychlost jízdy podmínkám na silnici. Bílá tma, tedy podmínky nikoliv nepodobné tomu, co vidíme na videu, byla přítomna i u největší nehody na české dálnici D1 z roku 2008, při níž havarovalo více než sto aut.[celá zpráva]