Ford Ranger má v rámci dílčí modernizace nový motor. Jde o dvoulitrový naftový čtyřválec, který nabídne opravdu velmi vysoký výkon, který překonává i starší a objemnější agregát 3.2 TDCi.

Celá paleta

Ale pojďme si motor 2.0 EcoBlue představit trochu blíž, protože to není jen jedna verze. Především je agregát navržen tak, aby se co nejlépe využilo nové lehké turbodmychadlo. To poskytuje ve srovnání s dosavadním agregátem 2.2 TDCi více vzduchu už v nízkých otáčkách. Výše zmíněná nejvýkonnější varianta pak disponuje dvojicí turbodmychadel. Ta pracují sériově v nižších otáčkách, ve vyšších pak menší vypíná. Agregát využívá speciální technologie na snížení tření pístů ve válcích či piezoelektrické vstřikovače.

Zde varianta Wildtrack

Nový desetistupňový automat

V nabídce budou tři varianty. Nejslabší má 95 kW (130 k) a 340 N.m při průměrné spotřebě 8 l na 100 km (209 g/km CO2). Silnější nabídne 125 kW (170 koní) a 420 N.m při spotřebě 8,3 l na 100 km (216 g/km CO2). Bi-turbo varianta pak má 156 kW (213 k) a 500 N.m při spotřebě 9,2 l na 100 km (228 g/km CO2).

Kromě manuální šestistupňové převodovky u slabších verzí nabízí ta nejvýkonnější v základu i desetistupňovou automatickou převodovku, kterou můžeme najít zastavěnou v jiných osvědčených modelech, jako je Ford F-150 nebo Ford Mustang.

Právě u nejsilnější verze s automatem slibuje zmíněnou devítiprocentní úsporu paliva proti současnému nejvýkonnějšímu provedení a u slabších motorů pak úsporu čtyřprocentní.

Důležité je, že nejsilnější motor může táhnout přívěs o hmotnosti až 3,5 tuny.

Více stylu i bezpečnosti

Změny jsou ale samozřejmě i na karoserii, kde došlo k úpravě předního nárazníku a masky chladiče, dražší verze mají xenonové světlomety a karoserie má nové možnosti barev.

Změny proběhly hlavně v technice.

Podstatnější je, že pod kapotou se objevuje kompletní elektronika, jaká je ve standardních osobních vozech, tedy například předkolizní systém, inteligentní omezovač rychlosti, parkovací asistent apod.

Inovovaný Ford Ranger bude nabízen v polovině roku 2019.