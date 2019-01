fra, Novinky

Tohle auto vzbudilo před patnácti lety opravdu velká očekávání. Fanoušci značky si mysleli, že se konečně objeví něco, co bude důstojným nástupcem vozu Shelby Cobra. S desetiválcem o objemu 6,4 l pod kapotou to byl opravdu solidní příslib.

Ford Shelby GR-1

Ford Shelby GR-1

Jenže roky utíkaly a na GR-1 se zapomnělo. Už se dokonce objevoval v ročenkách automobilových fanoušků a serverů mezi „zapomenutými koncepty“. Jenže je tu firma Superformance, která staví na zakázku repliky vozů. A ta se dohodla s Fordem, že auto postaví. Samozřejmě že to nebude žádná velká sériovka, ale pár kousků by mohlo spatřit světlo světa. To pár je jasně dané. Aby to byl malovýrobce a měl daňové a právní úlevy, nesmí vyrobit více než 325 kusů.

Auto ale nedostane ten agregát, který byl pod kapotou tehdy. Dnes nemá firma Ford žádný desetiválec, který by bylo možné použít. Dnes je jediný desetiválcový agregát, ale ten pracuje v náklaďáku. A tak se potichu začalo mluvit o voze Ford Mustang Shelby GT500, který byl nedávno představený. [celá zpráva]

Tohle by mohl být dárce vhodného srdce. Vidlicový osmiválec naladěný na 515 kW by byl jistě důstojným nástupcem. I když z firmy zaznělo, že elektřinu nemůžou ignorovat, přece jen stěžejní zákazníci se rekrutují v té kategorii, která má raději vůni spáleného benzínu než bzučení autodráhy.

Ford Shelby GR-1

Superformance je dokonce už tak daleko, že Ford zapůjčil do firmy originální koncept, aby podle něj nové auto postavili. A snad je to dokonce už tak daleko, že nyní je auto v rámci homologačních listů na stole schvalovacího úřadu a čeká se jen na povolení.