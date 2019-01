Elektromobily musí na své cestě, ať už ji razí zájem zákazníků či spíše na míru šitá legislativa, porazit velké množství překážek. Jednou z nich je i blokování parkovacích stání s rychlodobíjením od běžných aut se spalovacími motory. Jedná se dokonce o již pojmenovaný fenomén.

Říká se mu ICEing. Název vychází z hesla „internal combustion engine”, tedy motor s vnitřním spalováním. Přijet s pár procenty nabití svého akumulátoru, mít před sebou dlouhé minuty či hodiny dobíjení a lelkování, a ještě dojet ke stání vyhrazenému pro elektromobily, které blokuje běžný spalovák, to dokáže naštvat nejednoho motoristu-ekologa. Sami jsme to během testů elektromobilů zažili.

Proti tomuto nešvaru se v Číně rozhodli bojovat. Nejspíš majitel garáží v Šanghaji nechal instalovat klasické obruče zabudované do země. Odemknete je pomocí QR kódu přes aplikaci WeChat, kterou používají majitelé vozů Tesla. Pro auta této značky jsou superchargery výlučně vyhrazeny. Na tuto vychytávku upozornil na Twitteru uživatel pod nickem JayinShanghai.

In China here is our creative solution to the ICEing problem. Well done to Tesla China for this great solution. Mostly all of the new Tesla Supercharger Station have these installed. Takes less than one minute of your time. #Tesla #TeslaChina #ICEing pic.twitter.com/gBPXVoORxU