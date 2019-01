mb, Novinky

Nissan Altima-te AWD, jak se tato kreace jmenuje, samozřejmě není produkční vozidlo, je to prototyp a v nabídce nebude. Je to možná trochu škoda, protože s takovýmto strojem by se štědrá sněhová nadílka posledních dní pro řadu lidí změnila z noční můry na perfektní zábavu.

Teoreticky by se v Altima-te AWD dalo jezdit i na nákup, ale posvěcení pro veřejné silnice samozřejmě nemá.

FOTO: Nissan 3x

Není to první takováto kreace Nissanu - vloni jsme psali o modelu 370Zki, který měl navíc plátěnou skládací střechu. A na konci videa si všimněte červeného Nissanu Rogue (americká verze evropského X-Trailu) s velmi podobnou úpravou - jmenuje se Rogue Warrior a automobilka ho představila v roce 2016.

Altima-te AWD je na každé straně o 18 cm širší než běžná Altima.

Pásy na Altima-te (všimněte si, že jde o slovní hříčku na slovo „ultimate”, tedy „definitivní”) vypadají velmi podobně těm na loňském 370Zki. Aby mohly být na Altimu namontovány, musel vůz dostat o 18 cm širší blatníky. Upraveny byly i přední i zadní pomocný rám vozu a odpružení.

Pro úplnost uveďme, že se Altima v Kanadě, odkud nápad pochází, prodává standardně s pohonem všech kol za cenu od 27 998 kanadských dolarů, tedy cca 472 tisíc korun. V USA je tento prvek za příplatek, Altimu s ním koupíte za nejméně 25 250 dolarů, tedy cca 566 tisíc korun.

Takhle vypadá standardní Nissan Altima, který si v Severní Americe můžete koupit. U nás bohužel nikoliv.