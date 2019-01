fra, Novinky

Je to jak začarované. Za poslední dva roky to vypadá, že co stodola, to alespoň nějaký zapomenutý youngtimer, ne-li ferrari, lamborghini nebo obě najednou. Nedávno v Británii objevili pozemek plný škodovek, známý je nález superexkluzivní sbírky z Francie, ve Velké Británii zase otevřeli starou garáž s unikátním ferrari zahrabaným pod hromadou papíru. Unikátní Aston Martin DBS pak ve stodole stál od roku 1986.

A tentokrát ve Francii minulý rok otevřeli stodolu a stálo tam 81 aut. Pravda, ne každé je superkára. Je tam i Trabant, vozy s logem Peugeot, Citroën, Volkswagen… Jenže k tomu tam stojí Lamborghini Miura, Porsche 356 nebo Jaguar E-Type I.

Aukční síň Interencheres bude dražit už tuto neděli, takže pokud chcete něco koupit, máte jedinečnou šanci. V nabídce budou i díly na vozy, které nepatří žádnému z prodávaných aut. Jsou tu motory (Jaguar, Panhard, Volvo…), přívěsné vozíky, samostatné karoserie…

Je pravda, že do většiny aut a věcí se notně zakousl zub času, ale pokud má někdo chuť zrenovovat třeba nádhernou žlutou Simcu Coupé de Ville 90F z roku 1955, za přibližně 5000 euro (asi 13 000 Kč) může být jeho.

1955 Simca Coupé de Ville 90F