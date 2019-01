mb, Novinky

Když automobilka staví elektromobil, většinou jde po co největším dojezdu a i dalšími aspekty cílí na ty, kteří v naplňování svých přepravních potřeb chtějí být co nejekologičtější. Mini na to jde i jinak - elektromobilem cílí na ty, které baví řízení.

Podle britského webu Autocar se chystá představit model Cooper S E - a toto označení říká v podstatě všechno. S jako sportovní verze, E jako elektrická verze. Vůz má být založen na platformě UKL1, stejně jako konvenční třídveřové Mini.

Koncept Mini Electric (na snímku) vypadá jako Cooper z budoucnosti. Sériová verze Cooper S E by měla být obyčejnější.

Tato platforma ovšem nevznikla s tím, že by měla pojmout velké a těžké baterie elektrického pohonného ústrojí. To znamená, že bude muset být nějakým způsobem upravena - a jak to dopadne s rozložením hmotnosti a kapacitou baterií, se musíme zatím nechat překvapit.

Podle informací z Británie bude v elektro-Cooperu motor z BMW i3s, které jsme loni testovali. To znamená 184 koní a 270 N.m - jen na rozdíl od i3s bude elektromotor pohánět přední, nikoliv zadní kola.

Vlajky ve světlech, jako koncept Mini Electric (na snímku), mají dnes už i konvenční Mini.

Kapacita baterií není známá, ale hovoří se o dojezdu na jedno nabití cca 320 kilometrů. To je oproti i3s výrazně více - ta má podle normy WLTP zvládnout 185 km. A v našem testu vyšla průměrná spotřeba elektřiny 20,6 kWh/100 km, což s kapacitou baterie 33,2 kWh dává reálný dojezd okolo 160 km.

Po vzhledové stránce je pro vůz inspirací koncept Mini Electric z roku 2017, ale produkční auto má vypadat mnohem víc jako konvenční Cooper. Kdy se objeví na trhu, zatím samozřejmě není známo, ale hovoří se o druhé polovině letošního roku.