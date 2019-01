Milan Lažanský, Právo

Když se v roce 2009 na ženevském autosalonu uprostřed stánku Citroënu objevila velká tmavá kostka s konceptem malého hatchbacku DS3 uvnitř, předznamenalo to velice turbulentní dobu. Francouzi se tenkrát rozhodli zvýšit marže na své technice a nabídnout luxusnější, dražší produkty. Jenže se změnami ve vedení se kormidlo každou chvíli točilo jinam.

Ať už je to lidskými či myšlenkovými změnami, DS začalo jako odnož Citroënu. V půlce života prvních modelů DS 3, DS 4 a DS 5 nejdřív zmizel nápis Citroën na zádi, později i logo dvojitého šípu vpředu. Vznikl samostatný subjekt DS Automobiles a první model, který na sobě nikdy šípy neměl, je DS 7 Crossback.

Ten na sebe posléze nechal dlouho čekat v České republice, kde chybělo potřebné prodejní zázemí. Novinka se totiž dle regulí značky musí prodávat v samostatném showroomu. Ten jediný pražský má již otevřeno, a my se konečně můžeme se sedmičkovým Crossbackem svézt.

Neuvěřitelné hrátky se světlem

Nenechte se zmást vysokou číslovkou, DS 7 Crossback se řadí mezi SUV střední třídy. Konkurenty tak hledejme například v autech, jakými jsou Volvo XC60 či Audi Q5. Základ poprvé u DS poskytla modulární platforma EMP2, pryč je tak doba, kdy mainstreamový Citroën leckdy používal paradoxně modernější díly z koncernové nabídky.

Když ke Crossbacku přicházíte, nejdříve upoutá svou vysokou stavbou, stačí aby však nebylo úplně jasno, a stihne šokovat divadlem, které po každém odemčení umí přední světlomety. Každý má tři segmenty, které se postupně otočí. Během toho jsou krásně podsvíceny fialovým tónem. Něco takového by zaujalo i na voze typu Rolls-Royce, v této třídě je takový důraz na detail fascinující.

Zadní svítilny připomínají koncept.

FOTO: Milan Lažanský, Právo

Rozhodně nezklame ani grafika zadních svítilen, která jsou za sklem výrazně lomena a jejich design je vlastně docela nepopsatelný. Fotka hovoří za vše - tohle dílo jsme původně vídali na konceptech typu Divine DS. Tady, na sériovém voze s cenou kolem milionu korun, je to další důvod k nadšenému zdvihu obočí. A to je v dnešním unifikovaném automobilovém světě výjimečné.

I hodinky se točí

DS chce šokovat posádku i po usednutí do interiéru. Až se dokoukáte na hodinky B.R.M., které po nastartování vyjíždí z palubní desky, zjistíte, že nejen na efekt je tu hráno. Předně z auta je poměrně dobrý výhled do všech stran, velmi ale potěší prostor, který má posádka k dispozici. Vnitřek je široký a zadní pasažéři mají nadbytek místa pro kolena i hlavu, a to i ti vyšší. Potěší i elektricky polohovatelná bederní opěrka, která se v této třídě často nevidí.

Stejně jako často není k vidění tak pečlivé a luxusní provedení vnitřku. U DS si dali, co se týče výběru materiálů a jejich zpracování, velmi záležet. Testovaný vůz ve vrcholném provedení interiéru Opera fascinuje perlovým prošíváním kvalitní kůže. Nejenže úroveň materiálů a celková luxusní atmosféra je tu na úrovni klidně i dvakrát dražšího vozu, bavit vás bude i důvtip, se kterým designéři k návrhu vnitřku přistoupili.

Obří středová obrazovka je rozšířenou verzí známého systému.

FOTO: Milan Lažanský, Právo

Když se podíváte na logo automobilky, je velmi ostře řezané, proto je interiér Crossbacku něco jako pocta kubismu. Kosočtverce a trojúhelníky najdete úplně všude. Takto jsou tvarovány třeba i stropní lampičky, středová tlačítka nebo reproduktory. Když uvážím, že každá jinakost u takto běžných prvků stojí automobilku bez přehánění miliony, nad takovou důkladností smekám klobouk. Nebo možná spíš bekovku, jak se tu sluší a patří.

Z hlediska multimediálního je tu dvojice obrazovek. Digitální přístrojovka i středová obrazovka mají úhlopříčku dvanáct palců. Ta řidičova si opět graficky rozšafně hraje s motivem pyramid a kosočtverců, můžete si tu ale zobrazit i mapu navigace a dokonce i noční vidění a další módy. Středová je rozšířenou verzí běžného systému, který s užší obrazovkou najdete ve všech autech od PSA. Vylepšena naštěstí byly grafika a kvalita zobrazení, stejně jako rychlost odezvy doteku.

Zamrzí však, že zatímco u takového Peugeotu 508 nové generace už lze vypnout start-stop oddělenou klávesou, tady musíte opět lovit v menu. A pak jsou tu tlačítka vlevo pod volantem. Lze tu aktivovat vyhřívání čelního skla nebo třeba deaktivovat řízení v pruzích. Jenže tento segment je tak schovaný, že za jízdy nemáte šanci se do tlačítek strefit. A deaktivace otravného držení v pruzích, které se zapíná po každém nastartování, musíte navíc dvě sekundy držet. Každodenní rituál pro klidné cestování, kdy si chcete povypínat nárazovými testy vynucené prvky, tak zabere zbytečně moc času

Vidí nerovnosti dřív, než je přejede

Pod kapotou sedmičkového Crossbacku u nás nenajdete základní tříválec, začíná se dieselovou patnáctistovkou. Zážehový výběr zastupuje šestnáctistovka PureTech se 180 či 225 koni. Náš testovaný vůz poháněl známý dvoulitrový turbodiesel. V každém případě nezávisle na verzi zapomeňte jak na manuální převodovku, s výjimkou nejlevnějšího dieselu, tak i na pohon všech kol. Zadní kola k těm předním roztočí až nedávno představená verze E-Tense, a to díky elektromotoru na zadní nápravě.

Testovaná motorizace je již několikátou evolucí legendárního dvoulitrového HDi. V generaci pro poslední emisní normy si stále zachovává systém katalytické redukce s aditivem, navíc má pod zkratkou BlueHDi schovanou i technologii vstřikování močoviny AdBlue. V DS o motoru skoro nevíte. I za studena je poměrně kultivovaný a hladkých chod neustává ani s rostoucími otáčkami.

Spojení s osmistupňovou automatickou převodovkou od japonského Aisinu je sametové, možná ještě lepší než se šestistupňovou variantou, která se k motoru párovala dříve. Skříň nechává příjemně prokluzovat měnič, zároveň si však nepřipadáte jako s variátorem. Reaguje rychle a většinou i na okreskách trefí ten kvalt, který si podvědomě žádáte.

Devatenáctipalcové disky se ve velké karoserii trochu ztrácí. Dvacítky by komfortu ublížit neměly

FOTO: Milan Lažanský, Právo

Od sourozenců se DS 7 liší také zadní nápravou, která má nezávislé zavěšení. Navíc podvozek přináší zajímavou funkci. Adaptivní tlumiče se umí upravit na základě nerovností, které je čekají. Pomáhá k tomu kamera v čelním okně, která povrch před vozem neustále skenuje a posílá informace jednotlivým kolům. Systém vypočítá, kdy ke kolu výmol dorazí a připraví jej na to, třeba chvilkovým ztuhnutím - kolo poté nezapadne do díry ale přeletí ji.

Něco takového uvedl například Mercedes třídy S současné generace, ale v této cenové kategorii jde opět o unikum. Ještě lepší je, že DS je opravdu pohodlné auto. Těžko říci, jestli díky tomuto systému, ale s rozbitými okreskami nebo městskými nástrahami si poradí nadprůměrně dobře. Stejně jako třeba s polní cestou, kterou podvozek přeletí bez bouchání do dorazů a dalších parazitních jevů.

Pokud zvolíte jízdní režim Comfort, měkkost odpružení už určitou mez přesáhne a karoserie se na vlnách začne až nebezpečně houpat. Jako staré americké koráby. Stačí však kolébkový přepínač nechat na Normal a krajinou se jen velmi tiše nesete. I odhlučnění všech zdrojů hluku je totiž velmi dobré. Skvěle a na úrovni těch nejlepších jsou také odladěny systémy semiautonomního řízení, auto se umí hezky držet uprostřed pruhu a na provoz nereaguje zbrkle.

Pravou koncovkou výfuku je jen ta vpravo. Maskováno je to však umně.

FOTO: Milan Lažanský, Právo

Co DS 7 Crossback úplně neumí, je vtáhnout řidiče do děje při dynamické jízdě. Mám to luxusnímu SUV za zlé? Nikoli, mnohem více cením komfort a jistotu při rychlé, ne sportovní jízdě, a ty autu rozhodně nechybí. Jen třeba BMW X3 dokáže být obratnější. DS se do zatáčky složí s mírným poklekem, stoupu si plynem moc upravovat nenechá, a i když neutralitu drží v oblouku docela dlouho, poté přijde bezpečná a předvídatelná nedotáčivost. Tak, jak by to ostatně mělo být.

Závěr

Lidé od DS si mohou pogratulovat. Po několika zajímavých autech se do toho obuli už opravdu pořádně a s prvním zcela odděleným vozem se již mohou měřit i těm nejlepším ve třídě. V lecčem pak i ty nejlepší DS 7 Crossback dokáže překvapit. Například nápady a netradičními detaily jen hýří. Luxusní pocit z exteriéru, ale především z interiéru, je tu cítit od prvního seznámení.

Je to zkrátka jiné pojetí luxusu. Takový pojízdný pařížský butik. A v dnešní době je taková jinakost v automobilovém průmyslu jen vítaná. Když k tomu přidáte i povedenou techniku a fakt, že tohle auto ve srovnání s podobně vybavenými konkurenty drží cenu spíše nízko, je to zajímavý tip. Jen se musíte spokojit s relativně omezeným výkonem motorů a pouze jediným dealerským a servisním místem v České republice.