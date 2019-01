fra, Novinky

Ford se netají tím, že Explorer s touto platformou vytváří prostor pro budoucí modely, které jsou určeny především pro klientelu ze severoamerického kontinentu. Je to pochopitelné. Nejúspěšnější SUV v USA nesmí ztratit zákazníky a na tohle uslyší. Navíc platforma uspoří hromadu hmotnosti.

Samozřejmě že zadní pohon není jedinou verzí. Tou druhou je pohon všech kol, který bude v nabídce u slabšího motoru za příplatek, u silnějšího bude prostě na výběr. A jaké ty motory jsou?

Základem bude pohon zadních kol.

Pravděpodobně nejžádanějším bude šestiválec EcoBoost o objemu tři litry, který nabídne výkon 272 kW (370 k) a točivý moment 514 N.m. Tohle je ta výkonnější varianta a v historii modelu dokonce stojí na špici.

Slabší a pravděpodobně postupně stále prodávanější bude zážehový čtyřválec s přeplňováním o objemu 2,3 l. Ano, jeho 223 kW (304 k) není málo. I točivý moment 420 N.m je úctyhodný. Prodeje by měly růst kvůli emisním limitům a požadavkům regionálních vlád.

Obě varianty pak spolupracují se zcela novou desetistupňovou automatickou převodovkou. Ford již oznámil, že zanedlouho přibude sportovní verze ST a také hybridní varianta.

Zvenčí standard

Automobil se výrazně designově nezměnil. Na první pohled je jasné, že jde o explorer. Auto samozřejmě mírně povyrostlo. Stojí na rozvoru 3025 mm a má celkovou délku 5050 mm, šířku 2005 mm a výšku 1775 mm. Nejmenší ráfky mají osmnáct palců v průměru (nejvíc 21 palců).

I sem vstoupila doba digitální.

To interiér je změněný zásadně. Samozřejmě jde hlavně o přístrojovou desku, kde za volantem sedí digitální přístrojový štít o úhlopříčce 12,3 palců a uprostřed přístrojovky pak další obrazovka s 10,1 palci napříč. Auto ale hlavně zlepšilo tolik kritizovanou variabilitu. Druhá řada sedadel má nové sklápění nazvané E-Z, aby byl lepší přístup k třetí řadě sedadel. Také složení sedadel do podlahy je jednoduché a vzniká celá rovná plocha. Zavazadlový prostor nabízí objem od 515 do 2486 litrů.

Zavazadlový prostor za třetí řadou sedadel je stále dostatečně objemný.

Vůz samozřejmě dostal nejmodernější bezpečnostní elektroniku, jako jsou předkolizní senzory, nouzové brzdění, sledování chodců, jízdních pruhů, přední světlomety s automatickou funkcí přepínání dálkových světel apod. V interiéru může být také hodně dobrá výbava, kde na vrcholu najdeme třeba špičkovou audiosoupravu Bang&Olufsen se 14 reproduktory a příkonem 980 W.

Cena vozu na americkém trhu začíná v přepočtu na 735 000 korunách. Předpokládáme, že s odstupem času se dostaví model i na evropský trh.