mb, Novinky

Když automobilky Ford a Volkswagen vloni v létě svět zpravily o své spolupráci na užitkových vozech, mluvilo se i o tom, že jsou v běhu další projekty. Ty budou podle dvou nejmenovaných zdrojů, citovaných agenturou Reuters, veřejnosti ohlášeny na detroitském autosalonu, který začíná 14. ledna.

Vedoucí představitelé Fordu v minulosti označili spolupráci na užitkových vozech za velmi úspěšnou a hovořili také o širším provázání těchto dvou automobilek. Fordu by to umožnilo snížit náklady na výrobu, vývoj i nákupy. Také to mělo Fordu umožnit snížit počet vozidel, která vyrábí.

Přesný účel spojení zatím není jasný



S informací o budoucím razantním ostrouhání nabídky v USA přišla tato značka už zjara loňského roku - chce tam kromě SUV a pick-up trucků jen model Mustang.

Podle zdrojů stále není přesně jasný záměr aliance, ale hovoří se o autonomních a elektrických vozidlech - Volkswagen má investovat do snahy Fordu na poli samořídících aut, Fordu má být za poplatek umožněno používat platformu MEB.

Ani jedna automobilka zatím nic oficiálně nepotvrdila; Volkswagen nekomentoval situaci vůbec, Ford uvedl, že „v současnosti je předčasné zveřejňovat detaily” a že svět informuje zanedlouho.