Proti roku 2017 narostly prodeje značky Porsche o 4 %. To není mnoho, ale přesto je to nárůst, který může těšit. Celosvětově se prodalo 256 255 aut z německého Zuffenhausenu. Jenže jak už to dlouho bývá zvykem, nejprodávanější už dávno nejsou sportovní modely, ale SUV.

Tím nejprodávanějším vůbec je model Macan (86 031 vozidel celosvětově), za ním je Cayenne (71 458 vozidel) a třetí příčku obsadil sedan Panamera, který zaznamenal neuvěřitelný rok. Jeho prodeje se totiž zvedly o neskutečných 38 % na 38 443 kusů.

Největší nárůst vykázalo Porsche Panamera.

Až teprve za nimi pak najdeme legendu ve výrobním programu a auto, které si asi každý hned napoprvé spojí se jménem Porsche: sportovní model 911. I ten má za sebou rekordní rok – proti roku 2017 má desetiprocentní nárůst na 35 573 prodaných vozidel.

Největší trh – Čína

Vůbec největší samostatný trh na světě je Čína. Zde se prodalo přes 80 000 vozidel, což je o 12 % víc než v roce 2017. Poprvé tak Čína předběhla Evropu, kde prodeje klesly z 80 262 na 77 216 kusů.

Velký propad zaznamenalo jindy nejvděčnější Německo, kde klesly prodeje o tři procenta.

Nový elektromobil může mít našlápnuto na to, aby pokořil prodejní rekordy. Ale nepředbíhejme (na obrázku koncept Porsche Misson E).

Porsche navíc teď čeká, jestli se dostaví další prodejní zázrak v podobě elektrického modelu Taycan. Ten by se během letošního roku měl začít prodávat a jeho hlavní odbytiště by mělo být, nikoli překvapivě, opět v Číně.