laz, Právo

Celkem 36 porotců mezi sebou porovnávalo 23 nominovaných automobilů. V anketě Auto roku 2019 v České republice, která se koná pod hlavičkou Svazu dovozců automobilů, poté vybrali pět finalistů. A to včetně abecedně seřazených vozů BMW X5, Ford Focus, Kia Ceed, Peugeot 508 a Subaru XV. V úterý organizace odhalila finální výsledky hlasování. Vavřín bere Ford Focus.

Druhé místo obsadil Peugeot 508, následovaly vozy BMW X5, Kia Ceed a Subaru XV. Zároveň byla vyhlášena technická inovace roku - bezpečnostní systém EyeSight nové generace, který do svých vozů montuje Subaru. Jako Ekologické auto roku byl vyhlášen elektromobil Jaguar I-Pace, který neuspěl v prvním kole hlavní části ankety.

Pravidla pro přihlášení vozů jsou striktní. Auto muselo být novinkou na českém trhu mezi 30. říjnem 2017 a 31. prosincem 2018. Také muselo být sériově vyráběno a prodáváno do konce roku 2018, taktéž být k dispozici k testovacím jízdám porotců, které se konaly od října. Právě z toho důvodu letos neměla v anketě zastoupení domácí automobilka Škoda, která měla na rozdíl od letošního roku co do premiér chudší kalendář.

BMW X5 (2018)

FOTO: BMW

Ford Focus Active (2018)

FOTO: Ford

Kia Ceed GT

FOTO: Kia

Peugeot 508 (2018)

FOTO: Peugeot

Subaru XV

FOTO: Subaru