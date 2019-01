fra, Novinky

I když dnes už má koncern Volkswagen trochu jinou dikci a k jeho preferencím patří spíš elektromobilita, na ještě nedávno hojně propagovaný motor na zemní plyn nezanevřel. Není důvod. CNG stále „žije” a je to zajímavá ekologická alternativa. A tak se agregát 1.5 TGI dostává i do nového Seatu Leon, a to v nové evoluční verzi.

Základ je stále v TSI

Od ledna nabídku vozu rozšiřují nové modely Leon TGI Evo a Leon ST TGI Evo. Obě verze pohání čtyřválec 1,5 litru s přeplňováním turbodmychadlem a přímým vstřikováním. Konstrukčním základem je zážehový motor TSI stejného zdvihového objemu, který využívá Millerův cyklus.

Samozřejmě že motor musel být přizpůsoben jízdě na CNG, takže třeba písty s upravenými dny dostaly povrchovou úpravu s obsahem chromu a niklu, vyztužená sedla ventilů jsou odolnější vůči opotřebení a nové je i umístění ventilů.

Nový vylepšený agregát nabízí 96 kW (130 koní) při 5000 ot./min. To je o dvacet koní více než u předchozího agregátu se zdvihovým objemem 1,4 litru. Točivý moment 200 N.m pak je nabízen mezi otáčkami 1400 až 4000 ot./min. Zákazníci mají na výběr šestistupňovou mechanickou převodovku nebo sedmistupňovou dvouspojkovou převodovku.

Větší dojezd

Důležitá je tu ale i nádrž. Vlastně tři nádrže. Automobilka použila nové vylehčené nádrže, které jsou zde hned tři. Mají kapacitu 17,7 kg stlačeného zemního plynu a auto na ně dojede až 500 km. Samozřejmě je tu i další nádrž na benzín, která se ale využívá jen jako dojezdová. S ní auto ujede 150 km.

Leon TGI Evo se už dnes nabízí i v Čechách, a to ve výbavových liniích Reference a Style, ale také FR a Xcellence. Pětidveřový hatchback s výbavou Reference stojí 471 900 Kč, kombi ve stejné výbavě vyjde na 501 900 Kč.