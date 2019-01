fra, Novinky

Byton M-Byte je SUV, které se odhalilo už minulý rok na veletrhu spotřební elektroniky CES v Las Vegas. Jenže to byl koncept. Teď se sešel rok s rokem a opět na CES (konkrétně 6. ledna) se auto představí už v sériové podobě. A že automobilka neslibovala před rokem nic, co by nechtěla splnit, ukazuje náhled do interiéru. Sice trochu zastřeného, ale stále ukazujícího, že to, co bylo v konceptu, bude i ve výrobě.

Gigantický displej

Hlavní je ohromný, ale opravdu ohromný displej před řidičem a spolujezdcem. Má úhlopříčku padesát palců (124 x 24 cm) a jeho jas se mění automaticky podle světelných podmínek. Samozřejmě je ve vysokém rozlišení. Na obrazovce by měly být vidět prakticky jakékoli věci, které si řidič bude přát. Od informací ze zrcátek (tedy malých kamer) až po streamovanou hudbu či video. Auto totiž bude neustále napojeno přes 5G sítě na internet do speciálního cloudu.

Koncept měl gigantický displej. Sériový vůz ho nebude mít menší.

Tenhle snímek konceptu nejlépe ukáže, jak ohromný displej je.

Firma sama přiznává, že živit ji nebudou auta samotná, ale sbírání informací o řidičích a cestujících, jejich anonymizace a pak prodávání třetím stranám. Je to vlastně tentýž systém, který praktikují mobilní telefony, software v nich a operátoři. Jenže tady vše půjde přes zabezpečený cloud, kde každý člověk bude mít svůj prostor a specifikaci. Takže když třeba Číňan nasedne do auta v Americe a připojí se do svého účtu, i cizí auto se mu okamžitě nastaví podle jeho preferencí.

Ovládání na volantu

Ovšem to není všechno. Autu chybí skoro všechny ovládací prvky. Vše se totiž dělá buď snímáním gest rukou pomocí dvojice speciálních kamer v přístrojovce nebo pomocí malého tabletu ve volantu. Ten má pohyblivý jen věnec, ale jádro je stále pevné a na něm je umístěný displej s veškerým ovládáním od klimatizace přes nastavení sedadel až po úpravu jízdních vlastností. Koncept měl vše dotykové, tady je ale znát sada klasických ovladačů po stranách.

Dvojice kamer zaznamenává pohyby rukou pro ovládání všech palubních systémů.

Auto totiž bude elektromobil. Pravděpodobně se už nic nezmění na tom, že v nabídce budou dvě verze – s pohonem jedné nápravy a pak jako čtyřkolka. Ta první nabídne výkon 200 kW (268 k) a točivý moment 400 N.m a s bateriovým setem 71 kWh také dojezd 400 km.

Silnější je čtyřkolka, která má jeden elektromotor u každé nápravy. S výkonem 350 kW (475 koní) a točivým momentem 710 N.m opravdu nabídne solidní jízdní výkony. Kapacita akumulátorů se zde zvyšuje na 95 kWh a dojezd na 520 km.

Takto se představil koncept Byton M-Byte loni na výstavě CES v Las Vegas.

Byton M-Byte je crossoverem.

Podle značky se auto začne prodávat nejdřív v Číně (snad už letos), od roku 2020 pak v Číně a podle posledních informací mají v plánu atakovat i Evropu. Cena je zatím stanovena na 45 000 dolarů pro USA (něco přes jeden milion korun).