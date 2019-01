mb, Novinky

Ford pro porážku Ferrari ve slavném vytrvalostním závodě, kterému dominovalo, vytvořil model GT40 - a byl s ním úspěšný, a to čtyřikrát za sebou v letech 1966-1969. Díky tomu se GT40 stalo jednou z největších legend historie automobilů.

GT40 vždycky bylo kupé - až na několik prototypů roadsterů. Jeden z těchto prototypů závodil právě v roce 1965 ve čtyřiadvacetihodinovce v Le Mans; za jeho volantem seděl mimo jiné Guy Ligier, francouzský závodník, který o pár let později založil automobilku Ligier, vyrábějící dnes mikroauta.

A právě tento prototyp, s číslem šasi GT/109, dnes stojí před námi. Prošel renovací do tzv. přehlídkového stavu - každému šroubku byla věnovaná příkladná péče, takže se může ucházet o ocenění na prestižních světových přehlídkách elegance, jako jsou Pebble Beach nebo Villa d'Este.

Renovace zabrala tři roky a výsledky se dostavily - v roce 2016 skončil druhý ve své třídě na Pebble Beach Concours d'Elegance, a to za v podstatě jediným autem, které ho mohlo porazit - za Fordem GT40, který v roce 1966 vyhrál v Le Mans.

Ford GT40 Roadster Prototype

Závodní nasazení GT/109 v roce 1965 nemělo dlouhého trvání - po pouhých jedenácti kolech vůz odstoupil s poruchou převodovky. Po závodě byl odeslán zpátky do USA a sloužil jako testovací mula pro různé nové komponenty.

Později se nastěhoval do sbírky kaskadéra a úpravce aut Deana Jeffriese, který do něj namontoval čtyřvačkový motor pro závodní sérii Indy, ale zanedlouho do něj vrátil původní V8 o objemu 4,7 litru.

Ford GT40 Roadster Prototype

V roce 2013 vůz od Jeffriesova syna koupil Dana Mecum, zakladatel aukčního domu Mecum Auctions, a nechal ho zrenovovat, jak stojí i výše. A nyní se tohle auto poprvé v historii dostane do aukčního prodeje, a to právě u domu Mecum Auctions.

Odhad ceny není známý, ale objevují se spekulace, že tohle auto bude nejdražším Fordem prodaným v aukci vůbec. To by znamenalo překonat GT40, které dům RM Sotheby's prodal v roce 2012 - za 11 milionů dolarů, tj. tehdejším kurzem cca 216,7 milionu korun.