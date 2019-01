laz, Právo

Zatímco konkurenční automobilky z takzvané německé prémiové trojice se opakovaně do segmentu exkluzivních supersportovních vozů pouštějí, u BMW je tomu dlouhá léta jinak. Překvapivě právě automobilka, která se nejvíce marketingově soustředí na „radost z jízdy” a sportovní vlastnosti svých modelů, se takovým vozům dlouhodobě vyhýbá.

Nepřímá náhrada za i8



Posledním opravdovým supersportem byl model M1 vyráběný od roku 1978. V roce 2008 si legendu Němci připomněli alespoň konceptem Hommage. Dnešním vrcholem jsou tak divizí Motorsport vyladěné standardní modely či například hybridní i8.

Právě svérázný počin sportovního kupé s tříválcem a elektromotory má být základem pro nový supersport s roztočenou vrtulí, či bavorskou vlajkou, jak se také dá logo Bavorských motorových závodů vyložit. Podle britského Autocaru se přímého nástupce i8 nedočkáme, a tak má být dražší a exkluzivnější vůz nepřímou náhradou.

„Každý inženýr chce alespoň jednou za život navrhnout superauto,” naznačuje své nadšení Klaus Fröhlich, člen představenstva BMW.

BMW M1 Hommage připomínal legendární model vyráběný od roku 1978.

U BMW si dobře uvědomují, že na takové auto již ve svém technologickém portfoliu mají docela dobře nazbrojeno. A to jak co se know-how, tak i existujících komponent týká. „Pokud umíme spolehlivé a kompaktní hybridní pohonné ústrojí a moderní karbonové konstrukce, můžeme z toho snadno dát dohromady opravdu výkonný balíček,” doplňuje Fröhlich.

BMW chce novinku představit do roku 2023. Bude mít hybridní pohon se spalovacím motorem pravděpodobně uloženým mezi nápravami, navíc se šesti válci. Celkový výkon soustavy by měl překročit 700 koňských sil. Divize M se do té doby rozroste také o první modely X3 M, X4 M a také M8. O sportovní auta tedy v showroomech této automobilky nouze nebude.

BMW i8 Roadster a kupé (2017)