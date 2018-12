mb, Novinky

Karoq by se měl stát třetím v současnosti nabízeným modelem RS, po Octavii a Kodiaqu, který se představil na pařížském autosalonu na podzim roku 2018. [celá zpráva]

Jak uvádí AutoBild, který s touto zprávou přišel, na Karoq RS by se měli těšit zejména ti, kterým nesedí dieselový motor v Kodiaqu RS. Menší Karoq by totiž měl dostat motor zážehový - 2,0 TSI, jehož výkon by měl být okolo 300 koní a točivý moment prý až 380 N.m.

Spekulací o pohonné jednotce Karoqu RS je ale více. Již v minulém roce se hovořilo o tom, že takováto verze bude plug-in-hybridní, podle jiných spekulací by zase RS a plug-in hybrid měly být dvě oddělené varianty.

Pravděpodobně bude ve standardu adaptivní podvozek a pohon všech kol, stejně jako u Kodiaqu RS, píší dále Němci. Odhalení máme očekávat někdy v roce 2019 a cenu, alespoň v Německu, do 40 tisíc eur (1,03 milionu korun).

A jak by Karoq RS mohl vypadat? Na to si v květnu 2017 posvítil maďarský designér X-Tomi. Jeho výtvor si můžete prohlédnout nahoře; kombinuje detaily Octavie RS s karoserií Karoqu. Přední nárazník bez (v terénu zranitelného a jinak zbytečného) lízátka vypadá možná trochu nudně, ale byl by jistě praktický.