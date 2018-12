mb, Novinky

Tedoradzeho návrh na vzhled Ferrari Purosangue nesdílí příliš podobností se současnými modely značky Ferrari. Přesto tato skica vypadá velmi zajímavě - všimněte si tenkých světel a ohromného nasávacího otvoru na přídi.

Není to první nápad na to, jak by mohl Purosangue vypadat; v lednu 2018 jsme tu měli ilustraci brazilského designéra Klebera Silvy, jehož práce stavěla na základě Alfy Romeo Stelvio. [celá zpráva]

V Tedoradzeho výtvoru člověk může spatřit inspiraci v Lamborghini Urus, a to zejména v zadním rohu auta; skica se snaží navodit dojem crossoveru SUV-kupé. A protože Urus bude jedním z hlavních konkurentů Purosangue, dost pravděpodobně to takhle i dopadne.

Lamborghini Urus

FOTO: Lamborghini

Že však bude Purosangue skutečně vypadat takto, je krajně nepravděpodobné. Vůz ještě nikdo mimo automobilku Ferrari nespatřil - před několika měsíci se sice objevilo video jednoho vývojového prototypu, ale ten nebyl ve své vlastní karoserii, byl navlečený do „slupky” modelu GTC4Lusso. [celá zpráva]