mb, Novinky

Když Andy Pilgrim, závodní jezdec a přispěvatel amerického magazínu Automobile, jezdil s Chevroletem Corvette ZR1 po okruhu NCM Motorsports Park v americkém Kentucky, náhle slyšel operátora služby OnStar, jak se ptá, jestli je třeba zavolat pomoc.

OnStar, palubní bezpečnostní a asistenční systém koncernu General Motors, dostupný v USA, pod který značka Chevrolet patří, si totiž z chování vozu myslel, že havaroval, a automaticky to hlásil operačnímu středisku. A odtamtud volali zpět kvůli potvrzení, jestli se stala nehoda a jestli mají posílat pomoc.

Pilot samozřejmě pomoc odmítl se slovy, že „jen” jezdí po okruhu, ovšem jednou to nestačilo - nouzová služba OnStaru se ozvala ještě dvakrát. Při třetím ohlášení byl Pilgrim už na cestě do boxů a lépe vysvětlil, že jezdí po okruhu a že systém z nějakého důvodu hlásí nouzi.

Chevrolet nedokáže podat vysvětlení, není to ale obecně první případ



Inženýři Chevroletu podle magazínu Automobile nedokážou podat jasné vysvětlení, proč se to děje, ale publikace spekuluje o tom, že důvodem je kombinace natočení vozu, přetížení a rychlosti.

Všimněte si, že na budíku vpravo dole ve videu je aktuální přetížení zobrazeno. Číslo se v zatáčkách dostává vysoko přes 1 G, což by u běžného auta značilo nehodu. Jenže pro řadu schopných sportovních aut, a Corvette ZR1 do této množiny jistě patří, to je na závodní trati docela běžné boční přetížení.

Chevrolet nicméně podle Automobile trvá na tom, že při testování vozu na trati před spuštěním výroby se OnStar neozval a že toto je první případ, kdy o něčem takovém ve spojení s Corvette ZR1 slyší.

Není to ale obecně poprvé, kdy OnStar vyhodnotil ostrou jízdu jako nehodu. Před několika lety měl podobný problém John Hennessey, zakladatel světoznámé tuningové firmy stejného jména, v upraveném Chevroletu Camaro Z/28.