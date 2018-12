mb, Novinky

Video bylo pořízeno palubní kamerou jednoho z řidičů kamionu, které zrovna po oné dálnici jely. Všimněte si, že konec jízdního pruhu je označen, podle souřadnic GPS palubní kamery je značka zhruba 800 metrů před skutečným koncem jízdního pruhu. Na bezpečné zařazení je tedy spousta času.

Černé SUV se přesto snaží vmáčknout mezi kamion a betonová svodidla, když jízdní pruh končí. Proč tak činí, není známo, stačilo by jen trochu přibrzdit a bezpečně by se zařadilo za kamion v levém průběžném pruhu. Naopak výsledek vidíme poměrně jasně – do úzkého prostoru se nevešlo, narazilo do bariéry a pak do kol návěsu jiného kamionu v pravém pruhu.

Náraz směřoval na motorový prostor, nikoliv na kabinu vozu, a všimněte si vystřeleného hlavového airbagu na pravé straně černého Nissanu.

Platí tady pravidlo zipu?

Nikoliv nepodobně evropské normě v americkém státě Indiana platí pravidlo zipu a je úřady a dopravně-bezpečnostními organizacemi propagováno. Jenže toto pravidlo je užitečné při velmi husté dopravě, a tu video neukazuje, místa je všude dost.

Český silniční zákon 361/2000 Sb. definuje moment, kdy se používá pravidlo zipu, jako tzv. souběžnou jízdu, a to v § 12. Souběžná jízda nastává, když je „na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích v jednom směru jízdy taková hustota provozu, že se vytvoří souvislé proudy vozidel, v nichž řidič motorového vozidla může jet jen takovou rychlostí, která závisí na rychlosti vozidel jedoucích před ním”.