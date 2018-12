fra, Novinky

Morgan Plus8 je klasik ve výrobní řadě Morganu. A to je už co říct, vždyť na Morgan vlastně slovo klasik platí kompletně. Jenže Plus8, tedy klasický roadster s osmiválcem pod přední kapotou, se vyráběl už padesát let. A letos přišla edice Plus8 50th. Poslední finální edice, která zakončila tuhle dlouhou historii. Historii, která zahrnovala motory z Roveru, Buicku a BMW.

Morgan Plus8 50th

Ve videu níže hovoří Keith Dalley, testovací jezdec továrny. Člověk, který lépe než kdokoli jiný zná všechny vozy, všechny motory, převodovky, páky a sedadla. Člověk, kterému budou osmiválce chybět.

Video

Keith Dalley a Morgan

Podívejte se na tu nádhernou klasiku, na test posledního osmiválce ve videu. Když s ním Keith Dalley zajede do garáže a vypne motor, zůstaňte ve střehu. Na konci videa se totiž něco rozezní. Něco, co nahradí těch osm válců. Co to je? Je to šestiválec s přeplňováním, jak predikuje Autocar?

Těžko říct. Každopádně má příští rok přijet zcela nové auto. Širší a tužší auto. Podle toho bychom se tedy měli těšit na klasickou karoserii bez vystouplých blatníků. Na něco, co by mohlo vypadat jako Pininfarina Cisitalia 202 Coupé. Uvidíme. Je škoda osmiválce. Ale třeba zase něco nového a krásného začíná.