Muzeum se dohodlo s aukční síní Bonhams, že 25. – 27. dubna roku 2019 proběhne veřejná aukce všech 173 vozidel sbírky. Licitační poplatek z každého vozu pak půjde na charitu. Aukce bude na webových stránkách síně vysílána online.

A co je možné až do dubna v Tupelu obdivovat a pak si třeba i koupit? Nejmladším exponátem je Dodge Viper z roku 1994. Jenže by mohl zrovna být jedním z nejžádanějších a řekněme i z těch dražších. Je totiž v originálním stavu, a to tak, že víc to už ani nejde. Za ty roky od výroby totiž najel pouhých 12 mil. Je pravda, že tu najdete i mladší auta, ale jde jen o zápůjčky a jsou v muzeu dočasně na tematické výstavy.

Ve sbírce jsou ale i zajímavosti, jako kopie vozu Benz Patent-Motorwagen z roku 1886, nebo pokud chcete originál, tak je tu třeba Glide z roku 1908. Pokračovat bychom mohli hodně dlouho. Je tu Messerschmitt z roku 1955, Delorean DMC (1981), Pierce Arrow (1917), Duesenberg Model J (1929) a další.