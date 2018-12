fra, Novinky

Honda to s vývojem autonomního vozítka myslí natolik vážně, že po představení na zmíněné výstavě vytáhla tohle samořiditelné ATV z laboratoří a ve třech kusech jej dala do ostrého provozu.

Nasadila je do zemědělství, na solární farmu a také k hasičům. Zde se přesně ukázaly výhody i nedostatky vozítka, které se mohou jednoduše vychytat.

Sekačka i záchranář

Vozítko, které je nazváno Honda AWV (Autonomous Work Vehicle), například bylo posláno na zemědělskou farmu, kde používalo hlavně jeden ze tří módů, a to „z A do B“. To znamená, že mu naprogramovali koncový bod, kam má jet a ono tam dojelo. Když jej naložili, odjelo zase nazpátek, kde z něj sundali náklad a zase ho poslali zpátky na pole.

Vozítko se hodilo jako perfektní pomocník i na další činnosti. Například při postřiku pesticidy mohlo autíčko jezdit samo a nemusela se tak žádná obsluha vystavovat jedovaté chemii.

Honda AWV

FOTO: Honda

Druhým místem byla solární farma, kde se využil hlavně mód „Vzorec“. To znamená, že zde robot tahal za sebou sekačku, takže mohl trávu posekat v rekordním možném čase - nepotřeboval přestávky, jen doplnění paliva. Systém tak byl výkonnější než stádo ovcí. Samozřejmě že také fungoval jako ideální dopravník pro díly a nářadí v případě oprav.

Poslední jeho štací byla hasičská jednotka, která jej využila v posledním módu „Následuj mě“. Záchranáři při zásazích v lese potřebují mnoho vybavení, jako jsou hadice, motorové pily, sekery. To všechno je třeba přinést od nákladního vozu daleko k centru ohně. A tady jim pomůže právě Honda, která následuje člověka s vysílačem v kapse. Právě o téhle misi je video v úvodu článku.

Na další výstavě CES v Americe se objeví Honda AWV už v zocelené verzi, která skutečně dokázala, že něco užitečného dokáže. Teď hledá Honda další partnery pro vývoj a kalibraci zařízení.