mb, Novinky

Celosvětové představení nové Mazdy 3 proběhlo na autosalonu v Los Angeles, kde jsme se mimo jiné dozvěděli, že bude k mání i s pohonem všech kol. Nyní víme, že se čtyřkolkou se u nás bude prodávat pouze se „vznětovým benzínem” SkyActiv-X. [celá zpráva]

SkyActiv-X je světově první vznětový benzínový motor, byť zapalovací svíčku pro určité řízení spalování má. Proto je označen SPCCI, Spark Controlled Compression Ignition, česky „svíčkou řízené kompresní zapalování”. [celá zpráva]

Motor SkyActiv-X pro novou Mazdu 3

FOTO: Mazda

SkyActiv-X z objemu dvou litrů nabízí 181 koní a bude zároveň na českém trhu tvořit benzínový vrchol; nahradí dosavadní 165k dvoulitr SkyActiv-G. Obě karosářské verze s ním budou k mání od 603 400 korun s manuální převodovkou. Za automat je příplatek 65 tisíc; ten je u všech variant stejný.

Jak novinka jezdí, vám ovšem zatím nepovíme - pražské představení bylo ryze statické a dokonce jsme se nemohli ani podívat do zavazadelníku novinky. A pod kapotou byl obyčejný dieselový motor.

Zcela nová palubní deska se symetrickým pracovištěm řidiče



Nová trojka ale není jen o SkyActivu-X, byť to je z technického hlediska jednoznačně nejzajímavější prvek. Za zmínku stojí také design palubní desky, který velmi zdařile maskuje displej infotainmentu - tam, kde bývá běžně, je nyní čalouněný panel. Displej je o trochu výše a ovládá se na středovém tunelu, stejně jako u současných Mazd.

Budíky jsou aspoň z většiny analogové. Všimněte si většího a dál posazeného centrálního displeje.

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Pracoviště řidiče v nové trojce je symetrické kapličkou přístrojů i výdechy ventilace po jeho stranách. Infotainmentový systém by měl být zcela nový - zapnutý jsme ho bohužel neviděli - a má už v základní výbavě jednak mít navigaci a jednak podporovat připojení smartphonu prostřednictvím Apple CarPlay nebo Android Auto.

Podporu těchto systémů si ale, jak jsme se také dozvěděli, můžete od listopadu pořídit i dodatečně do všech Mazd se současným infotainmentem, takže nějakých pět let zpátky. Tedy i do nedávno testované CX-3. [celá zpráva]

Začíná lehce nad půlmilionem a základní výbavou ohromí

Základní cena nové trojky je 520 900 korun, a to u hatchbacku i sedanu. Dostanete za to základní benzín SkyActiv-G o výkonu 122 koní. Výbava však bude výrazně bohatší, než u stávající trojky - v základu nabídne kromě výše zmíněné navigace a zrcadlení smartphonu také digitální příjem rádia.

C-sloupek není ve skutečnosti tak mohutný, jak působí na fotkách.

FOTO: Marek Bednář, Novinky

A můžeme pokračovat ještě dlouho. V základní výbavě je head-up displej, konečně promítaný na čelní sklo, a armáda jízdních a bezpečnostních asistentů, zahrnující např. samočinné nouzové brzdění s detekcí chodců, hlídače jízdních pruhů či mrtvých úhlů, adaptivní tempomat, rozpoznávání značek či automatická dálková světla.

Ta jsou mimochodem už v základu ledková; připlatit lze za adaptivní funkci. Mezi příplatky, různě sdruženými do paketů, je také couvací kamera, přední parkovací čidla - ta zadní jsou v základní výbavě - vyhřívaný volant, samostmívací zrcátka nebo bezklíčový přístup a startování.

Mazda 3 při prezentaci v Praze

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Máte-li zájem o dieselový motor, v nabídce je osmnáctistovka SkyActiv-D o výkonu 116 koní. Ta v obou karosářských verzích začíná na 574 900 korunách. Chcete-li ji s automatickou převodovkou, je třeba kromě 65 tisíc za ni samotnou připlatit také 34 tisíc za paket Plus, který obsahuje zmíněná samostmívací zrcátka, couvací kameru, bezklíčový přístup či vyhřívaný volant.

První auta budou na jaře, už nyní však můžete objednávat



Pohon všech kol bude k mání pouze se zmíněným „vznětovým benzínem” SkyActiv-X a pouze v hatchbacku, a to za nejméně 668 400 korun. I zde bude volba mezi manuální a automatickou převodovkou s pětašedesátitisícovým příplatkem za automat.

Novou trojku je už nyní možné objednávat, ale první kusy do Česka dorazí někdy v dubnu příštího roku. A na revoluční motor SkyActiv-X si počkáte zhruba o dva měsíce déle.