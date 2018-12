fra, Novinky

Americký Volkswagen Passat nikdy nehrál prim. Je spousta aut, která jsou úspěšnější a prodávanější, ale nárokům amerických zákazníků by měl tenhle vůz vyhovovat. Jenže už je příliš zastaralý. A tak Volkswagen America chystá novou generaci, se kterou se někteří tamní novináři již i svezli, ovšem v maskované verzi.

Nový americký Volkswagen Passat

Současná generace Volkswagenu Passat v USA

Teď vyšly ven skici, které ukazují, že auto se víc přiblíží evropskému Volkswagenu Arteon. Protažená maska chladiče se spojí se světly a auto bude výrazně dynamičtější.

Podle zpráv z Ameriky je ale nová generace postavena na podvozku té dosavadní. To znamená, že nebude prostor pro elektromobilitu, stejně jako pro nový motor. Naopak. Auto zcela přijde o šestiválec, a budou tak pracovat pouze čtyřválce. Volkswagen tedy nepřesune do nového Passatu svou univerzální platformu MQB. Otázkou je, proč to dělá? Patrně proto, že nový vůz bude mít zkrácený život a nahradí ho v nedaleké budoucnosti zcela nová elektrifikovaná řada na podvozku MEB.