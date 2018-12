fra, Novinky

Je zajímavé, že legendou mezi mnichovskými auty se nestala první generace trojkové řady (E28), ale až druhá s označením E30, která se vyráběla od roku 1982 až do roku 1991. Motor vpředu a pohon zadních kol, lehká karoserie a silný motor ve verzi M3 (143 kW) vytáhly auto na pomyslný trůn. Kdo dnes touží po starším voze BMW, ten určitě přemýšlí právě o něm.

Kapota je karbonová.

FOTO: Vilner

A co takhle auto, které vyjelo z dílny bulharské firmy Vilner? Nádherná rudá karoserie nedoznala změn. Je to stále to samé auto ve verzi Evolution II. Jen přední kapota není původní. Nahradili ji stejně tvarovanou, ale z uhlíkového kompozitu pro snížení hmotnosti. Zvenčí lze auto poznat kromě zajímavé barvy i díky velkým osmnáctipalcovým kolům.

Pojďme se ale podívat do interiéru, což je specialitou právě společnosti Vilner. Tady najdeme jen dvojici sedadel, protože zadní byly odstraněny kvůli instalaci ochranného rámu. Nádherná přední sportovní sedadla se čtyřbodovými pásy jsou obšita kostkovanou látkou, která je použita na výplních dveří, přístrojovce, střeše, rukávu řadicí páky… Samozřejmě že vše doplňuje volant Momo s koženým obšitím nebo karbonové panely s kruhovými výřezy, které jsou i na podlaze. Dost asi kloužou, a tak je na nich napsáno viditelně a jasně: „Jen pro závodnické boty“.

Žádná kůže nebo alcantara, ale krásná látka.

FOTO: Vilner

Pod kapotou je motor z novější generace.

FOTO: Vilner

Překvapení pak čeká pod kapotou. Tam nesídlí původní agregát, ale šestiválec z BMW M3 další generace (E36) s 236 kW a 350 N.m.

Cenu bohužel firma nezveřejnila, protože většina podobných kreací je dělaná na zakázku a majitel si nepřeje prozradit, kolik dal do přestavby peněz.