mb, Novinky

V souvislosti s mrazy se často hovoří o dieselových motorech, které mohou potkat problémy se startem. Ty pramení z faktu, že v běžné motorové naftě při nízkých teplotách krystalizují parafíny a doslova ucpou palivový filtr, takže motor nemá co spalovat.

Aby se tomuto předešlo, je v EU povinnost prodávat tzv. zimní naftu pro mírné klima, a to od začátku prosince do konce února. U té je garantována filtrovatelnost, tj. že se ony krystalky parafínů nevytvoří v množství, které by ucpalo palivový filtr, do teploty -20 °C.

Jakou máte v nádrži naftu, přemýšlejte dříve, než přijdou mrazy. (Ilustrační foto)

FOTO: Petr Horník, Právo

Pokud žijete v místech, kde teploty pravidelně klesají i níže, je možné, že nafta na místních benzinkách bude tzv. arktická, tedy s filtrovatelností do -32 °C. Tu v Česku nicméně není povinnost nabízet. Jaká nafta je zrovna v zásobnících, poradí obsluha benzinky.

Další možností je použití některé prémiové nafty. Podle Damira Durakoviče, generálního ředitele nákupní aliance Axigon, bývá jejich filtrovatelnost -26 až -35 °C. Globální standard pro taková paliva ale neexistuje, takže parametry se různí. „Prémiová nafta nicméně nevyniká jen filtrovatelností, ale hlavně dalšími parametry, jako je mazivost či ochrana proti korozi. Vyšší cetanové číslo pak zlepšuje studené starty v zimním období,” dodává Durakovič.

LPG má na zimu odlišné složení



Podobně jako u nafty, i LPG, zkapalněný ropný plyn, má na zimu, konkrétně od listopadu do konce března, jiné složení. „V létě obsahuje LPG 60 % butanu, v zimě je poměr opačný. Propan totiž přechází do plynné fáze již kolem -42 °C, zatímco butan těsně pod nulou,“ vysvětluje Ivan Indráček, předseda České asociace LPG.

V případě provozu auta s bivalentním pohonem, tj. na dvě různá paliva, je ovšem důležitá ještě jedna věc - tato auta startují vždy na benzín a až po zahřátí na určitou teplotu přepínají na LPG. V zimě toto zahřátí trvá déle, takže je vhodné vozit více benzínu.

Jezdíte-li na LPG, vozte v zimě v nádrži víc benzínu. Déle totiž trvá, než řídící jednotka po nastartování přepne z benzínu na plyn.

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Oproti tomu CNG je prostě jen stlačený zemní plyn a celý rok má parametry stejné. To proto, že zemní plyn kondenzuje až při teplotě -160 °C a takové mrazy nikde na planetě Zemi nepotkáte - nebo aspoň nikde tam, kde by se dalo parkovat auto.

Benzín tuhne také, ale tak silné mrazy nemíváme

A konečně zmiňme i benzín. Ten je, podobně jako nafta, tvořený různými složkami, které při určité teplotě mohou začít tuhnout. Tato teplota je ale až okolo -45 °C a takové mrazy v Česku běžně nepotkáte. Nejnižší naměřená teplota u nás byla -42,2 °C v roce 1929.

Přesto má benzín v zimě trochu odlišné vlastnosti, a to proto, aby se zlepšilo startování motorů. Jde o tzv. tlak par, tedy těkavost. „Vyšší tlak par zajišťuje v zimě lepší odpařování benzínu při nižších teplotách a tím i lepší startovatelnost,” vysvětluje Václav Loula, šéf komise pro paliva České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu.