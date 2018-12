ČTK

Čtyřproudá je silnice I/13 mezi Mostem a Bílinou a dále Bílinou a Teplicemi, chybí rozšířit část úseku mezi Mostem a Chomutovem. „Určitě by to ušetřilo řidičům pár minut cesty,” řekl náměstek hejtmana Jaroslav Komínek (KSČM), který dojíždí do Ústí nad Labem z Chomutova.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) už před lety posuzovalo možnost zvýšení rychlosti a tehdy zjistilo, že by přípustné bylo pouze na 20 procentech trasy. „V současné chvíli zpracováváme aktualizaci studie, protože se v posledních letech měnily normy,” řekl ředitel chomutovské správy ŘSD Martin Vidimský.

„Na základě studie zjistíme, jestli vůbec bude možné zrychlení připravit,” uvedl. Studie bude hotová začátkem příštího roku. „Na přípravu to není jednoduché, ale postupujeme tak, aby se rychlost zvýšila,” uvedl Vidimský.

Někteří řidiči za přiměřenou rychlost považují více než 90 km/h, námitky nemá ani policie



Krajská dopravní policie nemá proti zvýšení rychlosti na I/13 námitky. „Jedná se o směrově dělenou komunikaci o více jízdních pruzích, až na výjimky (zastávky) by bylo možno na těchto úsecích zvýšit rychlost na 110 km/h,” řekla mluvčí policie Šárka Poláčková.

Dva pruhy v jednom směru a zejména klidnější víkendový provoz svádí řidiče na rovinkách k rychlejší jízdě. Dodržování pravidel ale policisté namátkově kontrolují a přestupky pokutují. „Počet zjištěných protiprávních jednání nijak zásadně nevybočuje z charakteru komunikace, tedy silnice I. třídy, zaznamenali jsme však i případy významného překročení rychlosti o 50 km/h a více,” uvedla policejní mluvčí.

Větší plynulosti provozu na silnici I/13 by zřejmě výrazněji než zvýšení rychlosti pomohl kruhový objezd Bíliny, kterou ve všedních dnech často ucpou kolony nákladních aut. Konkrétní plán na jeho vznik však zatím není. ŘSD nyní prověřuje ekonomickou nákladnost svedení dopravy do tunelu pod celým městem.