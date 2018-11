fra, Novinky

Chevrolet Blazer je v USA úplná novinka. Na čínském autosalonu Guangzhou International Automobile Exhibition se ale na stánku Chevroletu ukazuje prakticky stejné auto, ale s jiným jménem – FNR CarryAll Concept.

Jenže znáte to o kachnách - jako kachny chodí, kvákají… prostě jsou to kachny. A FNR ze sebe může dělat, co chce, ale všichni jasně vidí, že jde jen o upravený model Blazer.

Porovnejte - tohle je Chevrolet Blazer.

V Číně se tak patrně rozjede výroba stejného vozu, ale s jiným názvem, aby zákazníci v USA nereptali. Koncept na autosalonu s pětimetrovou délkou samozřejmě nese jakési znaky konceptu, jako je karbonová střecha a kapota, velké karbon-keramické kotouče za koly apod. Ale zbytek je naprosto jasný blazer.

Chevrolet ví, že právě velké SUV je v Číně nejžádanější zboží. A proto je velké auto s desetipalcovým informačním displejem, dramatickou vizáží a logem Chevroletu pro Čínu to pravé.