Martin Žemlička, Novinky

Otevřeny jsou dva sály, které díky malému množství exponátů působí vzdušným dojmem. Exponátů tady ovšem celkově málo není, jenom nabídka elektromobilů je zatím relativně malá. Až čas ukáže, zda to byla slepá větev vývoje pohonů, nebo věc skutečně prospěšná pro spotřebitele i přírodu.

Za vidění určitě stálo nové Audi e-Tron, dále elektrická verze crafteru nebo krásný Jaguar I-Pace. Svůj stánek s krásnými hosteskami do Letňan přivezl i Hyundai nebo Lexus.

O něco skromnější, avšak s „rozříznutým” leafem, aby byla vidět veškerá použitá technika, má v Praze stánek i Nissan. BMW zde vystavuje „zlatou” edici elektromobilů i3 a i8.

Elektrokola, motocykly a hlavně auta



Vedlejší pavilon pak zahrnoval další elektrické stroje: vírník (tedy vrtulník bez rotoru poháněného vlastním motorem) AutoGyro, zajímavé bylo i dvoumístné sportovní kupé nazvané StudentCar, malou formuli nebo čistě elektrický Land Cruiser s korbou. K vidění byla i elektrická jawa, na které se po areálu proháněl majitel výrobní firmy Pavel Brída.

V levé části pavilonu jsou k vidění také elektrokola nebo motocykly. Oba pavilony projdete za půl hodiny, pro zájemce o elektromobilitu je tady toho ale i tak relativně hodně k vidění.

Vstupné pro dospělého vyjde na 200 korun; pokud nepřijedete hromadnou dopravou nebo nezaparkujete na nedalekém P+R parkovišti, musíte počítat, že zaplatíte dalších 150 korun za parkovné.

Výstava e-salon je přístupná až do neděle; vždy od deseti hodin dopoledne do šesti večer, v neděli pak do pěti hodin.